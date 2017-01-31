31.01.2017 20:32:54

Lüks otomobille kapkaç

Bursa'da lüks otomobille 2 kadının çantasını çalıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Biri genç kız olan iki zanlının zorluk çıkarması üzerine bir polis memuru yüzünden yaralandı.

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Bursa'da lüks otomobille 2 kadının çantasını çalıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Biri genç kız olan iki zanlının zorluk çıkarması üzerine bir polis memuru yüzünden yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli, merkez Nilüfer ilçesinde otobüs duraklarında bekleyen 2 kadının yanına gitti. Burada yol tarifi soran bir genç kız, daha sonra farklı farklı yerlerde 2 kadının çantasını alıp kaçtı.İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Mağdurların ifadelerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aracın Altıparmak Caddesi'nde görülmesi üzerine ekipler yolunu kesti. Aracın içerisinde bulunan Sümeyye A. (21) ile Salih P. (40) gözaltına alındı. Bu sırada polise zorluk çıkartan şüphelileri gözaltına almak isteyen 1 polis memuru yüzünden yaralandı. Şüphelilerin lüks bir otomobille kapkaç yaptıkları belirlendi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, çalınan çantalar sahiplerine verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.