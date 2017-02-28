28.02.2017 20:34:09

Lucescu gönderiliyor

Zenit Teknik Direktörü Lucescu, yeni takımında ligde zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Shakhtar Donetsk'te geçirdiği rüya gibi 12 yılın ardından Rusya'nın Zenit takımının başına geçen Mircea Lucescu, yeni ekibinde aradığını bulamadı. Ligde Spartak'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan St Petersburg ekibi, Avrupa Ligi ikinci turunda Anderlecht'e elendi.

LUCESCU'YA CEPHE ALDILAR

Zenitli futbolcuların teknik direktör Mircea Lucescu'dan memnun olmadıkları, taraflar arasında hoşnutsuzluğun yükseldiği bildirildi.

"GÖNDEREBİLİRLER" İDDİASI

Son dönemde alınan sonuçlarla ilgili rahatsızlık bulunan kulüpte başkan Aleksandr Dyukov acil durum toplantısı yaptı. Hem futbolcular hem teknik ekip ağır eleştirilerin hedefi oldu. Hatta bu toplantıda Anderlecht'e elenme nedeniyle Lucescu'nun işinden olabileceği dile getirildi.

"TAKIM HOCA İÇİN OYNAMIYOR"

Rus basınına yansıyan takım içindeki son haller, şu şekilde ifade edildi: Mircea Lucescu futbolcuların güvenini kaybetti. Oyuncular teknik adama karşı cephe almaya başladı. Hocalarından memnun değiller ve kendisi için oynamıyorlar. Mücadeleleri tamamen taraftar için. Alınan sonuçların ardından hocanın da oyuncularla ilgili hoşnutsuzluğu var".

YENİ RANIERI VAKASI MI?

Rus ekibinde yaşananlar geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin son şampiyonu Leicester City'yi akıllara getirdi. Teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine son verilirken, bunda oyuncuların baş aktör olduğu belirtilmişti. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu ile futbolcular arasındaki ilişkinin kötüleşmesi akıllara Ada'da yaşananları getirdi.