29.07.2017 22:13:52

Lucas Perez Deportivo yolcusu

Adı Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'li futbolcu, eski kulübü Deportivo'ya dönmeyi planlıyor.

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'ın forvet oyuncusu Lucas Perez, eski kulübü Deportivo La Coruna'ya dönmeye hazırlanıyor.

Londra kulübünde yeterli forma şansı bulamayan Perez'in geleceği hakkındaki belirsizliğin kısa süre içinde son bulacağını söyleyen menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, "2018 Dünya Kupası öncesi Lucas'ın sürekli oynayabileceği bir kulüp arayışı içindeyiz. Arsenal yönetimi de bizim ayrılık talebimizi biliyor. Deportivo La Coruna geçtiğimiz hafta transfer teklifini yaptı. Şunu söyleyebilirim ki, Sevilla'nın Nolito için sunduğundan daha yüksek bir teklif." dedi.