27.02.2017 23:40:42

Lucas Hernandez'e sosyal hizmet cezası

Aile içi şiddet olayına karışan Atletico Madridli futbolcu Lucas Hernandez ve eski kız arkadaşına, 31'er gün Madrid özerk yönetiminde sosyal işlerde çalışma cezası verildi

İspanyol kulübü Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez ve eski kız arkadaşı, 31'er gün Madrid özerk yönetiminde sosyal işlerde çalışma cezası aldı.

Madrid'deki mahkeme, aile içi şiddet suçlamalarından 21 yaşındaki stoper Hernandez ve eski kız arkadaşı Amelia'ya, 31'er gün Madrid özerk yönetiminde sosyal işlerde çalışma cezası verdi. Olay sırasında Fransız futbolcunun arabasına zarar veren Amelia'nın aynı zamanda 180 avro para cezasını ödemesine karar verildiğini duyurdu. Mahkeme ayrıca 6 ay boyunca Atleticolu futbolcuya eski kız arkadaşına yakınlaşma ve iletişim kurma yasağı koydu.

Başkent Madrid'in Las Rozas ilçesinde, 3 Şubat'ta yaşanan olayda, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Hernandez, sabah çıkarıldığı mahkemece şartlı serbest bırakılmıştı.



Taraflar birbirinden şikayetçi olmasa da savcılık, kadına karşı şiddet gerekçesiyle Hernandez ve kız arkadaşı hakkında davayı açıp, Fransız futbolcu için 7 ay, Amelia için de 4 ay hapis cezası talep etmişti.



