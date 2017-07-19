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Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
19.07.2017 17:30:10

Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!

Lübnan ordusu Suriye-Lübnan sınırındaki Arsal yakınlarında gözaltına alınan Suriyeli mülteci esirlere işkence yapmakla suçlanıyor. Lübnan’dan gelen son fotoğraflar, Suriyelilere yapılan işkenceleri gözler önüne serdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriyeli mültecilere yönelik dünya genelindeki ayrımcı politikalar her geçen gün artarken, bu yöndeki son haber Lübnan'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde ‘isyancılık' suçlamasıyla gözaltına alınan dört Suriyelinin hayatını kaybetmesi dikkatleri Lübnan'daki Suriyelilere çevirdi.

ARSAL'DA MÜLTECİLERE İŞKENCE

Lübnan ordusu Suriye-Lübnan sınırındaki Arsal yakınlarında gözaltına alınan Suriyeli mülteci esirlere işkence yapmakla suçlanıyor.

Protesto gösterileri sonrası Lübnan ordusu tarafından gözaltına alınan dört kişi hayatını kaybetti. Lübnan Ordusu konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Adli Tıp raporlarına göre esirlere yönelik şiddete dair bir kanıt yok ve bu dört kişi doğal nedenlerle hayatını kaybetti.

Londra merkezli Middle East Eye sitesinde yayınlanan fotoğraflar ise Lübnan resmi kaynaklarını yalanladı. Fotoğraflar, hayatını kaybetmiş dört esirin üçünün cesetlerindeki yanık ve yara izlerini gözler önüne seriyor.

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FOTOĞRAFLAR, LÜBNAN ORDUSUNU YALANLIYOR

11 Temmuz'da gömülmesinden önce cesetleri gören güvenilir bir kaynak, kurbanların ellerinde ve ayaklarında günlerce kalmış plastik kelepçelerin ciddi fiziksel zarara yol açtığını belirtti. “Cesetlerin her yanı yara içinde; sırtları, kolları ve özellikle de dizleri. Gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmış olan başkaları da bana işkenceye maruz kaldıklarını söyledi” diyen kaynak, kalp krizi ve hava koşullarınan kaynaklı beyin kanamasının ölümlere sebep olduğu şeklindeki iddialara katılmadığını söyledi.

İsmi verilmeyen Adli Tıp uzmanı bir kaynak ise “Mahkûmlar açık bir şekilde bileklerinden asılmış, bunu bileklerindeki yara izlerinden anlıyoruz. Karın ve sırttaki derin travmalar düşmeden kaynaklanmıyor. Eğer biri düşerse travma karnın orta kısmında değil, eller ve ayaklarda olur” ifadelerini kullandı.


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