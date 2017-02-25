25.02.2017 20:03:57

Lübnan-İsrail sınırında gerginlik

İsrail'in sınır bölgesine güneş enerjili gözetleme sistemleri kurmasını protesto eden Lübnanlı gruba İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz attı

İsrail'in, sınıra gözetleme sistemleri kurmasını protesto eden Lübnanlılara İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz attı.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail'in, Lübnan'ın Marcayun vilayetinin Meys-el Cebel bölgesine güneş enerjisi ile çalışan gözetleme sistemleri kurmasını protesto eden gruba İsrail askerleri sınırın öbür tarafından göz yaşartıcı gaz fırlattı.

İsrail askerlerinin Hizbullah müttefiki Baas Milletvekili Kassam Haşim'in konuşma yaptığı sırada sınırın öbür tarafından göstericilerin olduğu alana gaz bombaları attığı ifade edildi. Görgü tanıkları, gösteri sırasında İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların çevrede konumlandığı ve savaş uçaklarının da bölgede uçuş yaptığını aktardı. Göstericilerin bazılarının gazdan etkilendiği belirtildi.

Ayıca, Lübnan-İsrail sınırının güvenliğini sağlayan Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin de bölgeye gelerek durumu kontrol altına aldıkları ve gözetleme sistemlerini incelediği açıklandı.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin çarşamba günü sınırı aşarak güneş enerjisiyle çalışan gözetleme sistemlerini Lübnan tarafındaki bölgeye yerleştirdiğini duyurmuştu.

- İsrail-Lübnan sınırı

1982 yılında başkent Beyrut'a kadar uzanan işgalinin ardından İsrail, kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildi. Hizbullah, 1990 yılında iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'ndaki "tüm silahlı milis grupların silah bırakması" şartından, ülkenin güneyinde İsrail'e karşı mücadele yürüttüğü gerekçesiyle muaf tutuldu.

Ancak Tel Aviv'in, Lübnan-Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepeleri yakınındaki sınır bölgesinde Şebaa Çiftlikleri'ni elinde tutma kararı, Hizbullah tarafından "işgalin sonlanmadığı" şeklinde yorumlandı ve silahtan vazgeçmemek için gerekçe olarak kullanıldı.

2006'da Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail arasında Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma da Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. Temmuz Savaşı olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nın 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu. Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliği UNIFIL birliklerine bırakılmıştı.