06.05.2017 22:37:50

Lübnan'ın ilk dövme festivali

Lübnan'da ilk kez düzenlenen festival, dövme sanatçıları ile meraklılarını buluşturdu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ilk defa düzenlenen dövme festivali, dövme sanatçıları ile meraklılarını bir araya getirdi.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek organizasyonda görevli Lili Gandur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede böyle bir festivalin ilk kez yapıldığını belirterek "Bu festivali Lübnanlı dövme sanatçılarını duyurmak ve Lübnanlılar arasında tanınmalarını sağlamak için yapıyoruz." dedi.

Çok sayıda Lübnanlının dövme yaptırmak için başka ülkelere gittiğine işaret eden Gandur, "Bu festival sayesinde dövme yaptırmak isteyenlere, Lübnan'da da çok yetenekli dövme sanatçılarının olduğunu haber vermek istiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 14 yıldır dövme yaptığını söyleyen Vael el Emin, Lübnan'da ilk defa yapılan bu festivalin daha fazla dövme sanatçısının katılımı ile her sene düzenleneceğini söyledi.

Festivalde dövme yaptıranlardan Yusuf el Ahmar, "Çok sayıda dövme sanatçısını ilk defa bir arada görmek bizim için güzel bir deneyim oldu. Hepsinin farklı tecrübelerini yakından görme fırsatı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir festival Lübnan'da düzenlendiği için çok mutlu olduğunu aktaran Natali Seman ise Lübnanlı dövme sanatçılarını destek olmak için festivale geldiğini ve dövme yaptırdığını aktardı.



Dövmelerin yanı sıra satışa sunulan aksesuarların da yoğun ilgi gördüğü festivale giriş 20 dolar olarak ücretlendirildi.