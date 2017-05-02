02.05.2017 23:00:56

Lübnan'daki seçim yasası tartışmaları

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah:'Artarak devam eden yeni seçim yasası tartışmaları, Lübnan'ı uçurumun kenarına getirdi'- 'Hiç kimse Han Şeyhun'da yaşananlar hakkında bir kanıt sunmuyor. Hakikati öğrenmek istemeyenler gerçeği gizliyor. Amerikalılar, olayı inceleyecek bir soruşturma komisyonunu kabul etmiyor'

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, artarak devam eden yeni seçim yasası tartışmalarının Lübnan'ı uçurumun kenarına getirdiğini söyledi.

Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde bugün düzenlenen "Yararlılar Günü" etkinliğinde canlı yayın aracılığıyla konuşan Nasrallah, mevcut seçim yasasının ve teklif edilen yeni seçim yasalarının adil olmadığına dikkati çekerek, adil olmak kaydıyla yeni bir seçim yasasının şart olduğunu vurguladı.

- "Lübnan uçurumun kenarında"

Parlamentonun görev süresinin uzatılmasına karşı olduklarını söyleyen Hasan Nasrallah, şunları kaydetti:

"Artarak devam eden yeni seçim yasası tartışmaları, Lübnan'ı uçurumun kenarına getirdi. Hiç bir siyasi grup kendi çıkarını düşünmeden adil bir seçim yasası üzerinde fikir birliği yapmalıdır. Hizbullah, 1992 yılında Parlamento'ya girdiği günden bu yana tam orantılı seçim yasasını desteklemektedir. Bizi, Hristiyanların seçilmesini engellemekle suçluyorlar. Bu suçlamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bir anlaşmaya varmak için birbirimizi ikna etmeliyiz. Tam orantılı yeni seçim yasasını destekleyeceğimizden herkes emin olmalıdır."

- "Han Şeyhun olayı hakkında kimse gerçekleri istemiyor"

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesinde nisan ayında gerçekleşen kimyasal silah saldırısı hakkında da konuşan Nasrallah, "Hiç kimse Han Şeyhun'da yaşananlar hakkında bir kanıt sunmuyor. Hakikati öğrenmek istemeyenler gerçeği gizliyor. Amerikalılar, olayı inceleyecek bir soruşturma komisyonunu kabul etmiyor. Trump, kendisini yargıç ilan etmiş." dedi.

Esed rejiminin, belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında 100 civarında sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti. On binlerce kişinin yaşadığı Han Şeyhun'da sivillerin çoğu, bölgenin kimyasal silah nedeniyle kirlenmesi ve zehirlenme riskine karşı evlerini terk etmişti.

- "Suriye zafere ulaştı"

Hizbullah'ın Esed rejiminin yanında savaşa katılmasını "doğru zamanda alınmış isabetli bir karar" olarak niteleyen Hasan Nasrallah, "Tekfirci gruplar Suriye'de hakim olsaydı, bir sonraki hedefleri Lübnan olacaktı. Ancak Suriye zafere ulaştı. Çünkü devlet ve ordu düşmedi ve hala ayakta." diye konuştu.

Suriye'nin Lübnan sınırındaki silahlı grupların zayıfladıklarını ve askeri üslerini kaybettiklerini iddia eden Nasrallah, Lübnan'ın güvenliğinin arttığını savundu.

- Lübnan'daki seçim yasası tartışmaları

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 12 Nisan'da, parlamentonun görev süresinin uzatılması ve yeni seçim yasası konularının tartışıldığı Meclis oturumunu bir ay süreyle ertelemişti. Lübnan Parlamentosu 15 Mayıs'ta yeniden açılacak.

Lübnan'da parlamentonun görev süresi ise 21 Haziran'da sona eriyor. Siyasi partiler arasında, "1960 seçim yasası" olarak bilinen ve çoğunluk sistemini içeren seçim yasasının değiştirilmesi konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Seçim sistemi tartışmaları üzerinden devam eden görüş ayrılıklarından dolayı haziranda yapılması gereken genel seçimler için parlamentodaki partilerin henüz uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor.