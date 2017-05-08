08.05.2017 18:39:36

Lübnan'da 'Arap Polisi Atış Şampiyonası'

Beyrut'ta düzenlenen şampiyonaya 17 Arap ülkesinden polisler katılıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 17 Arap ülkesinin polis teşkilatlarının katıldığı "Arap Polisi Atış Şampiyonası" açılış töreniyle başladı.

Beyrut'un güneyinde Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis eğitim merkezinde düzenlenen törende konuşan Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk, 12 Mayıs'a kadar sürecek Arap Polisi Atış Şampiyonası'na 17 Arap ülkesinden polislerin katıldığını belirtti.

Şampiyonaya katılan polislere başarılar dileyen Bakan Meşnuk, "Arap ülkeleri, bazı alanlardaki politikalarında farklılık olsa da, terörle mücadele konusunda işbirliği yapmalıdırlar. Bu tarz organizasyonlar, güvenlik alanındaki işbirliğinin işaretleridir." dedi.

Arap Polisi Spor Federasyonu Başkanı ve Katar Ordusu komutanlarından Halid bin Hamad el Atiyye, söz konusu şampiyonanın, Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik çabalarına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Lübnan Polis Harekat timlerinin sergilediği askeri gösterinin ardından şampiyonayı temsilen Lübnan polisi atış gösteresi yaptı. Hedef tahtasına bir polisin vücudunun yanına asılan balonlar, gerçek mermi kullanan polislerin isabetli atışları ile vuruldu.

Şampiyonaya katılmayan ülkelerden seçilen bir hakem heyeti, polislerin yaptığı atışları, belli kategorilerde puanlandırarak derecelendirecek.

Arap Polisi Spor Federasyonunun organize ettiği ve Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı "Arap Polisi Atış Şampiyonası", 12 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.



