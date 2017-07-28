28.07.2017 14:38:31

Lübnan'da 15 Temmuz konferansı düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 Temmuz konferansı ile darbe girişimini anlatan 'Kabus ve Casus' kitabının imza töreni yapıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 Temmuz konferansı ile darbe girişimini anlatan "Kabus ve Casus" kitabının imza töreni yapıldı.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay'ın konuşmacı olarak katıldığı programa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut YEE Müdürü Feyzullah Bahçi, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, "Kabus ve Casus" kitabının yazarı Hamza Tekin, Lübnan'da yaşayan Türkiye vatandaşları ve Lübnanlılar katıldı.

"HALKIN İRADESİ ÜZERİNDE BİR İRADE YOK"

Büyükelçi Erciyes, açılış konuşmasında, 15 Temmuz gecesi elçilik binasına gelerek destek olan tüm Lübnanlılara, konferans için gelen Aktay'a ve "Kabus ve Casus" kitabının yazarı Tekin'e teşekkür etti.

AA muhabirine konuşan Aktay, 16 Nisan'daki anayasa referandumunda yurt dışından en fazla evet oranının Lübnan'da olduğunu belirterek, bu ziyaret ile Lübnan'ı tebrik etmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde de darbelerle karşılaştığını ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Aktay, "15 Temmuz gecesi Türkiye halkı, geçmişte yaşadığı tüm darbelere karşı tepkisini gösterdi, Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını ve halkın iradesi üzerinde başka bir iradenin olmadığını ispatlamış oldu." ifadelerini kullandı.

"BAE DARBEYE ERKEN SEVİNDİ"

Darbe girişimine karşı yurt dışında Türkiye'yi destekleyenlerin yanı sıra darbeye sevinenlerin de olduğunun altını çizen Aktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbe gecesi erken sevinenleri gördük. Ne yazık ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Al Arabiya ve SKY News, darbe girişimini müjdeler gibi verdi. Halen bu konuda bir açıklama yapmadılar. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin her tarafında halkın ortak duruşuna ve tavrına şahit olduk. Bu durum bize Türkiye halkının bilinç seviyesinin artık ne kadar yüksek olduğunu, kendi iradesine ve seçtiği liderine nasıl sahip çıktığını gösteriyor."

"Kabus ve Casus" adlı kitabında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında neler yaşandığını yazdığını ifade eden Tekin, "Darbe girişimine karşı Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu ve mücadelesini yazdım. Arapça olan bu kitabımın 1 ay sonra Türkçe tercümesi ve daha sonra sırayla 4 ayrı dilde tercümesi yayınlanacak." diye konuştu.

Aktay'ın da ön sözünü yazdığı "Kabus ve Casus" adlı kitabın imza töreniyle program sona erdi.