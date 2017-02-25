25.02.2017 23:31:12

Lübnan'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf sergisi, dördüncü kez Lübnan'da açıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği himayesinde, AA, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar şehrinde yer alan ve Türkmenlerin yoğun yaşadığı Aydamon kasabasında "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı sergi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Editörü Ömer Bulut Yüzgüleç, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Cengiz Eroğlu, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt'un da hazır bulunduğu serginin açılışına akademisyenler, siyasiler ve din adamlarının yanı sıra Lübnanlılar ile bölgede yaşayan Türkmenler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükelçi Erciyes AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğuna bütün dünyada ve Lübnan'da da dikkat çekmeye devam ettiklerini" belirterek, "Bunun yanı sıra halka da ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz sergilerden dördüncüsünü Aydamon'da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergiye desteğinden dolayı AA'ya teşekkür eden Erciyes sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz Türk halkının bir destanıdır. Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasının dünyadaki nadir örneklerinden biridir, milletin gücünü göstermiştir. Bu çerçevede bu sergi de 15 Temmuz'daki demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamak için onların anılarının önünde saygı ile eğilmemiz için bir vesile oldu. Ben bu vesileyle fotoğrafları da bizlere sağladığınız için Anadolu Ajansına özellikle teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde hep birlikte gayret ederek FETÖ'nün sadece Türkiye için değil tüm dünya için ne kadar tehlikeli olduğunu göstermeye devam edeceğiz."

15 Temmuz gecesinin Lübnan'da da bütün zorluğuyla hissedildiğini ve özellikle Türkmenler ve Türk dostlarının 15 Temmuz gecesi uyumadıklarını ve Türkiye'ye destek olduklarını belirten büyükelçi Erciyes, "Hepimiz için zor bir geceydi hiçbirimiz uyumadık. Tabii bizi seven Lübnanlı dostlarımız da Lübnan'ın her yerinde o gece sokağa çıkıp destek oldular. Hatta sabaha karşı bu darbe teşebbüsünün başarılı olamayacağı anlaşılınca çoğu insan sabah namazlarında şükür namazları kıldılar. O geceden sonra sefaretimizin kapısı hep açık kaldı. Ardı ardına birçok heyet gelerek desteğini ve dayanışmasını gösterdi." diye konuştu.

Aydamon Belediye Başkanı Kemal Maksud, Aydamon'un Lübnan'ın kuzeyinde Türkmenlerin yaşadığı bir yer olduğunu belirterek, "15 Temmuz'daki darbe girişimi sergisinin burada açılması bizim için büyük bir onur. Çünkü 15 Temmuz'daki demokrasi zaferinin her yerde örnek olması lazım." dedi.

"Lübnan'daki Türkmenler olarak Türkiye'nin ve Türk halkının tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz ve buradaki vatandaşlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz." şeklinde konuşan Maksud, "Bizim için çok önemli çünkü bu Lübnan'daki dördüncü sergi. Türkmenlerin olduğu bir yerde yapılması çok önemli bir demokrasi mesajı. Çünkü biz demokrasinin arkasındayız ve halkın seçtiklerinin arkasındayız." diye konuştu.

Daha önce Lübnan'ın başkenti Beyrut, güneydeki Sayda ve kuzeydeki Trablus'ta düzenlenen sergide, AA muhabirlerinin darbe gecesi çektiği fotoğraflar yer alıyor.













