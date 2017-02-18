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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'e karşılık verilecek
18.02.2017 23:19:43

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'e karşılık verilecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in Lübnan'ın bağımsızlığına karşı tüm girişimlerinin 'gerekli karşılığı bulacağını' söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Dany Dannon'un BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) salı günü yaptığı konuşmada, "Hizbullah Lübnan'da yer altında, Avrupa ve NATO'nun yer üstünde sahip olduğu füzenin toplamından daha fazla füzeye sahip" açıklamasına, Lübnan Cumhurbaşkanından yanıt geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Dannon'u "Lübnan'ı hedef alan bir tehdit" şeklinde niteleyerek, uluslararası toplumu İsrail'in ülkesine "saldırgan niyetlerine karşı tetikte olmaya" çağırdı.

Avn'ın açıklamasında şu ifadelerine yer verildi:

"Birleşmiş Milletler'e ve Güney Lübnan'da faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Lübnan Uluslararası Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı Lübnan, İsrail'in BM'ye mesajını Lübnan'ın güven ve istikrarına karşı açıkça bir kalkışma olarak görmektedir. Lübnan'ın bağımsızlığını hedefleyen veya Lübnanlıları riske atan tüm İsrail eylemleri gerekli cevabı alacaktır."

1982 yılında başkent Beyrut'a kadar uzanan işgalinin ardından İsrail, kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildi. Hizbullah, 1990 yılında iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'ndaki "tüm silahlı milis grupların silah bırakması" şartından, ülkenin güneyinde İsrail'e karşı verdiği direniş nedeniyle muaf tutuldu.

İsrail'in 2000 yılında tek taraflı olarak ülkenin güneyinden çekilme kararı, Hizbullah'ın askeri başarısını teyit ederken, gruba Arap ve İslam dünyasında da meşruiyet kazandırdı.

Ancak Tel Aviv'in, Lübnan-Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepeleri yakınındaki sınır bölgesinde Şebaa Çiftlikleri'ni elinde tutma kararı, Hizbullah tarafından "işgalin sonlanmadığı" şeklinde yorumlandı ve silahtan vazgeçmemek için gerekçe olarak kullanıldı.

2006'da Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail arasında Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma da Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. Temmuz Savaşı olarak bilinen 33 gün süren savaş, BMGK'nın 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu. Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliği UNIFIL birliklerine bırakılmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın geçen hafta bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Hizbullah'ın silahlarına sahip çıkması ve örgütün silahlarının Lübnan'a tehdit oluşturmadığını söylemesi ülkede hareketin askeri yapısı ve Suriye'deki varlığıyla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirmişti.

Başbakan Saad Hariri ise iki gün önceki konuşmasında Hizbullah'ın silahlarının meşruiyetini sorgulayarak, bu silahların ve Hizbullah'ın askeri varlığının Lübnan'a tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Temsilcisi Sigrid Kaag da "BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 nolu kararında Lübnan'daki bütün grupların silahtan arındırılması çağrısını" yaptığı açıklamayla tekrar hatırlatmıştı.


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