28.02.2017 13:18:59

LÖSEV Develi'de bilgilendirme semineri düzenledi

Develi Belediyesinin, Develi halkının hastalıklar hakkında bilinç kazanması için yürüttüğü sağlık seminerleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Develi Belediyesinin, Develi halkının hastalıklar hakkında bilinç kazanması için yürüttüğü sağlık seminerleri tüm hızıyla devam ediyor.Develi Belediyesi ile LÖSEV Kayseri Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği Lösemi hakkındaki bilgilendirme sunumu Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı. LÖSEV Kayseri Şube Sorumlusu Arzu Çokeken'in LÖSEV'in kuruluşundan, misyonundan, çalışmalarından ve yardımlarından bahsettiği sunumda video ve slaytlarla öğrencilere ve Lösemi hastası olan ailelere bilgilendirme yapıldı. LÖSEV'in tamamen gönüllülük esasına dayanan bir yapısı olması ve bağışlarla çalışmalarını yürütüyor olmasından dolayı Türkiye'nin en güvenilir ilk on kurumu içerisine girmeyi başardığını belirten Çokeken, "LÖSEV olarak Lösante gibi lösemi ve diğer kanser türlerinin tedavilerinin yapıldığı modern bir onkoloji hastanesine sahip olmak hasta ve hasta yakınlarımız için çok önemli bir kazanımdır. Hastanemizin yanı sıra uyguladığımız etkinliklerle ve yardımlarla maddi ve manevi açıdan zorlu bir süreç olan tedavi sürecini hep birlikte aşmayı istiyoruz. Bu hususta eğitim, ayni ve nakdi yardımlarla, kolejlerimizle, Lösev köyümüzle insanımıza imkanlar oluşturuyoruz" dedi Çokeken ayrıca bütün bu yardımların, faaliyetlerin de devam edebilmesi için sunumu dinleyen öğrencilerden farkındalıklarının artmasını isteyerek, bulundukları ortamda LÖSEV'i tanıtmalarını ve destek olmalarını istedi.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ve Belediye personellerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileten LÖSEV Kayseri Şube Sorumlusu Arzu Çokeken'in yanı sıra katılımcılar da Başkan Cabbar'a sağlık hususunda bilinç düzeyinin artması için yürüttüğü etkinliklerden dolayı Başkan Cabbar'a teşekkürlerini iletti.