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LÖSEV'den ihtiyaç sahibi ailelere eşya yardımı
17.02.2017 13:15:53

LÖSEV'den ihtiyaç sahibi ailelere eşya yardımı

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile örnek teşkil eden Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kastamonu'da 5 aileye eşya yardımında bulundu.

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile örnek teşkil eden Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kastamonu'da 5 aileye eşya yardımında bulundu.

Türkiye genelinde birbirinden anlamlı projelere imza atan, lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitimi başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olup kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurarak kansere adeta savaş açan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 'Tır Dolusu Lösev Yardımı Projesi' kapsamında Kastamonu'da lösemili aileler ile buluştu. Gıdadan kıyafete, eşyadan oyuncağa pek çok yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran LÖSEV yardım tırı, Kastamonu'da yaşayan 5 aileyi de sevindirdi.

Yardım tırlarında bulunan gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi eşyalar daha önceden LÖSEV'in tespit ettiği kayıtlı ve gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere yetkililer tarafından ulaştırıldı. Kastamonu il genelindeki 50'ye yakın hastadan ilk etapta maddi durumu yerinde olmayan 5 aileye yardımda bulunan LÖSEV, yardımların peyderpey süreceğini ifade ederek hayırseverlere daha fazla yardım çağrısında bulundu.

"Türkiye genelinde 21 bin hastaya yardım yapmaya çalışıyoruz"

Türkiye genelinde 21 binden fazla Lösemi, kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım yapmaya çalışan bir vakıf olduklarını söyleyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Nilay Ermiş, "Türkiye'nin en ücra köşelerinde ki tüm Lösemi ve kanser hastalarımızı tespit edip ihtiyaçlarını oranında, onların ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra değerli bağışçılarımızın bağışlarını bu ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu gün Kastamonu'dayız. Kastamonu'da yine yetişkin kanser hastamızın ihtiyaçlarını tespit etmek için buraya geldik ve onlara bağışçılarımızdan gelen bağışları iletmek için geldik" dedi.

"Hastalığımı yenmek için onların desteğini aldım"

Tanısı yenisi konulan lösemi hastası Orhan Çimen ise, "Ankara Numune Hastanesi'nde teşhis konulduktan sonra LÖSEV yetkilileri beni buldu ve ihtiyaçlarımı tespit edip benim ihtiyaçlarımı karşıladılar. Allah razı olsun onlardan. Şuan tekrar yanımdalar. Bir aile gibi hepsine teşekkür ediyorum. Başkanından çalışanlarına kadar herkes her türlü yardımı, elinden geleni yardım yaptı. Ben hastalığımı yenmek için onların desteğini aldım. Onlardan Allah razı olsun. Ben bağış yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Bağış yapanlara bize ulaştırıyorlar herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bir çocuğun hayatından daha değerli ne olabilir?"

LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz da, Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 5 ailenin yüzünü güldürdüklerini belirterek, "LÖSEV tarafından bizim burada ki ailelerimizi unutmayıp ailelerimize beyaz eşyadan, giyim yardımını bu gün burada hep beraber beş ailemize yardım yapacağız. O ailelerimizde mutlu olacak bizde mutlu olacağız. Kastamonu'da on dokuz tane ilçemiz merkez dahil elli kayıtlı hastamız var. Bu ailelerimize on iki ay boyunca kırmızı et, gıda ve giyim kargo yoluyla ulaştırıyoruz. Ama bu gün Kastamonu Merkezde tespit ettiğimiz beş tane ailemizin çok acil ihtiyaçları olduğu için genel merkezimiz Ankara'dan bir kamyon eşya çıkartarak bu gün bu ailelerimize dağıtımını yapacağız. Ben hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu uzun bir lösemi tedavisi üç buçuk sene süren uzun bir tedavi. Hiçbir zaman Kastamonu'da ki aileleri tek bırakmıyoruz. Sürekli ziyaretlerini yapacağız. On altı yıldan beri bu işin içerisindeyim. Sürekli bu ailelerimizi yanında yer alıyorum, çünkü benim de başımdan geçti. Ben LÖSEV'e bağış yapan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. LÖSEV'imize bağış yapmaya devam etsinler. Biz biliyoruz ki bir çocuğun hayatından daha değerli ne olabilir. O yüzden ellerinden geldikleri kadar bizlere yardımcı olsunlar. Şuanda İncek'te lösemi kentinin açılışı yaptık geçen sene. Yetmiş beş yatak verildi, hastanemiz dört yüz yataklı biz istiyoruz ki tam kapasiteli olsun dört yüz yatağımız da faaliyete geçsin daha çok çocuklarımız kurtlusun. Orada kalanların hepsi Türkiye vatandaşı, yapılan hizmet Türkiye yapılmış bir hizmet. Yedi yıldızlı bir otel ayarında bir yer. Herkes bu konuda bizim hastanemizin ruhsat konusunda büyüklerimiz bize yardımcı olsun. Başta Sağlık Bakanımız, Müsteşarlar bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Daha çok kişinin hayatını kurtaralım" ifadelerini kullandı.
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