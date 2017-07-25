25.07.2017 10:21:52

Lösemi hastası Dolunay yardım bekliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lösemi hastası Dolunay Deniz, kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.

12 Ağustos 2016'da Akut Miyeloid Losömi (AML) tanısıyla önce Edirne'deki Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan, daha sonra da İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilen Dolunay Deniz'e 28 Aralık 2016 tarihinde ablası Dilay Mine Deniz'den ilik nakli yapıldı. Yaklaşık 11 ay tedavi gören Dolunay Deniz'in ilik naklinin ardından da karaciğer enzimleri ve bilirübin değerleri yükselmeye başladı. Kemoterapi tedavisi gören Deniz'e, yakın süre içinde de karaciğer nakli yapılacak.



Babası işçi, annesi ise ev hanımı olan Dolunay Deniz'in tedavi masrafları devlet tarafından karşılansa da, haftanın iki günü tedavi için İstanbul'a gidilmesi nedeniyle aile maddi güçlük yaşıyor. Tedavisi için devlet tarafından yapılan desteğin 1 yıl süreyle verildiğini ve 1 ay sonra bu sürenin dolacağını belirten aile, bundan sonraki süreçte oğullarının tedavisine devam edebilmesi için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Şu anda akrabalarının yanında ikamet ettiklerini ve evin sobalı olduğunu belirten aile, Dolunay Deniz'in sağlığı açısından kaloriferli ya da doğalgazlı bir eve yerleşmek zorunda olduklarını söyledi.



Dolunay Deniz'in ailesi, hayırsever vatandaşlardan yardım eli uzatmalarını ve çocuklarının yaşam mücadelesine destek vermelerini istedi.



Abla Dilay Mine Deniz ise, kardeşinin yanı sıra diğer lösemili çocukların da mutlu olmaları için çaba gösteriyor.