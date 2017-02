27.02.2017 04:58:56

Los Angeles'taki Oscar gecesine 'mavi kurdele' damgası

ABD'nin Los Angeles kentindeki Oscar gecesinin 'Kırmızı Halı' geçişine ACLU'nun mavi kurdelesi damgasını vurdu

Los Angeles'taki Oscar Ödülleri Töreni öncesindeki "Kırmızı Halı" geçişine Hollywood yıldızlarının birçoğunun Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) mavi kurdelesini takması damgasını vurdu.

89. Oscar Ödüllerinin sahiplerini bulacağı gece, davetlilerin "Kırmızı Halı"daki yürüyüşüyle başladı. Dolby Tiyatrosu'ndaki 89. Oscar Ödülleri gecesini komedyen Jimmy Kimmel sunuyor.

Aday filmlerden "Hidden Figures"te hem siyahi hem de kadın hakları işleniyor. Yabancı Film kategorisinde filmi aday gösterilen İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Başkan Trump'ın "seyahat yasağı" yüzünden törene katılamadı.

Gecede Meryl Streep, aday olduğu En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülü kazanırsa 4. Oscar'ını almış olacak. Aynı kategoride siyahi oyuncu Octavia Spencer de güçlü adaylar arasında yer alıyor.



Oscar olarak adlandırılan "Akademi Liyakat Ödülü"ne (Academy Award of Merit) en çok aday gösterilen kadın oyuncu Meryl Streep, en çok aday gösterilen erkek oyuncu da Jack Nicholson oldu.



Bugüne kadar en fazla Oscar sahibi filmler ise 11 kez ödül alan Ben Hur, Titanic ve The Lord of The Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü) olarak kayıtlara geçti.

- Siyasi mesaj ve espiriler öne çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki medya kuruluşlarından New York Times'ın gecede ilk kez televizyon reklamı gösterilecek. Reklamda "Gerçek şu ki ülkemiz hiç olmadığı kadar bölünmüş durumda." mesajı verilecek. Gazete bu reklamla aynı zamanda Trump'a da bir mesaj vermiş olacak.

Gecede birçok Hollywood yıldızı, "Kırmızı Halı"da, Başkan Trump'ın İslam karşıtı politika ve söylemlerine şiddetle karşı çıkan ve ABD'de sivil özgürlüklerin korunması konusundaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan ACLU'nun mavi kurdelesini takarak yürüdü. ACLU'yu destekleyenler arasında, ünlü manken Karlie Kloss, "Loving"in yıldızı Ruth Negga, Lin-Manuel Miranda ve annesi de yer aldı.

Geceye, 14 dalda ödüle aday olan La La Land filminin yanı sıra siyasi mesaj ve esprilerin damga vurması bekleniyor.