10.05.2017 21:45:46

Londra'daki terörle mücadele operasyonu

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay güvenlik güçlerinin düzenlediği terörle mücadele operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 3 kadının, "terör eylemi hazırlamak ve cinayete teşebbüs" ile suçlandığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rizlaine B, annesi 43 yaşındaki Mina D. ile 20 yaşındaki Khawla B'nin haklarındaki suçlamalardan yarın Londra'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca aynı operasyonda gözaltına alınan diğer tüm şüphelilerin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

İngiliz terörle mücadele ekiplerinin 27 Nisan'da gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Londra'nın kuzeybatısındaki Willersden bölgesinde bir eve yapılan baskında Rizlaine B, polisin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. 21 yaşındaki kadın, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olmasını takiben terör yasası kapsamında gözaltına alınmıştı.