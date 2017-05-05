SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Londra'da uçuşlar askıya alındı
05.05.2017 12:55:36

Londra'da uçuşlar askıya alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalanı 3. Terminali'nde güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalanı 3. Terminali'nde güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.

Heathrow Havalanı yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı 3. terminalindeki uçuşlar güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine askıya alındı. Heathrow Havaalanı, uluslararası yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci, toplam yolcu trafiğine göre ise dünyanın en işlek 3. havalimanı.
    YORUM YAZ
CHP'den YSK adımı!
Muharrem İnce'den kurultay çıkışı!
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Schulz: Almanya'da idam referandumu düzenlenemez
Liseli genç, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Hediye - 'Oradaydım...”
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Gazete manşetleri (05.05.2017)
FETÖ'cü Zekeriya Kuzu, '1 dolarını' geri istedi!
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
ABD'den PKK’ya araç ve asker desteği
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
BM'den Astana görüşmeleri açıklaması
Lavrov: Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Benzin ve motorine indirim geldi
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
CHP ve HDP'den HSK kararı
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
Almanya'da skandal suikast iddiası!
Malezya'daki FETÖ şüphelilerine 'IŞİD'e yardım' sorgusu
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
‘ABD’yi vurabiliriz’ diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanından açıklama
‘ABD’yi vurabiliriz’ diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanından açıklama
İlnur Çevik o sözlerine açıklama getirdi.
05.05.2017 12:39:30
Çin Jumbo büyüklüğünde uçak üreticilerinde 4. sıraya yükseldi
Çin Jumbo büyüklüğünde uçak üreticilerinde 4. sıraya yükseldi
C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya’dan sonra Çin’i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti.
05.05.2017 11:31:34
Zaharova'dan Türkiye'de cesedi bulunan komutan açıklaması
Zaharova'dan Türkiye'de cesedi bulunan komutan açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova; 'Türkiye'de bulunan Rus generalin cesedinin kime ait olduğunu teyit edemedik' dedi.
05.05.2017 11:23:39
Süleyman Şah Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Süleyman Şah Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
FETÖ'nün Süleyman Şah Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin operasyon başlatıldı.
05.05.2017 11:17:00
Protestocular Le Pen'e yumurta attı
Protestocular Le Pen'e yumurta attı
Fransa'nın aşırı sağcı lideri Le Pen, seçim kampanyası için gittiği Bretonya'da yumurtalı saldırıya uğradı.
05.05.2017 11:14:51
Galatasaray 3 oyuncuyla sözleşme uzatacak
Galatasaray 3 oyuncuyla sözleşme uzatacak
Galatasaray yönetimi, Muslera, Bruma ve Yasin Öztekin'in sözleşmelerini uzatma konusunda oyuncularla anlaşmaya vardı.
05.05.2017 11:10:51
90 bin lira rüşvet alan Emniyet Müdürü tutuklandı
90 bin lira rüşvet alan Emniyet Müdürü tutuklandı
Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan tutuklandı.
05.05.2017 11:00:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Ak Parti'de ideolojik bir ayrışma mı yaşanıyor?'
'Ak Parti'de ideolojik bir ayrışma mı yaşanıyor?'
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
'Bilgiyi içeriden aldım, Star TV ve NTV satılıyor'
'Bilgiyi içeriden aldım, Star TV ve NTV satılıyor'
CHP ve HDP'den HSK kararı
CHP ve HDP'den HSK kararı
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
'Çiya Rus' öldü! Fakat iddialar devam ediyor...
'Çiya Rus' öldü! Fakat iddialar devam ediyor...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları