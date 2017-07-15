15.07.2017 11:03:20

Londra'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Londra'nın Stoke Newington bölgesindeki Aziziye Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit okundu.

15 Temmuz gecesi şehit düşenler tüm dünyada olduğu gibi Londra'da da unutulmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Stoke Newington bölgesindeki Aziziye Camii'nde mevlit okundu. Mevlide katılan vatandaşlar, darbe girişiminin yaşandığı gece hayatını kaybedenler için dua etti. Mevlide Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurahman Bilgiç ve Başkonsolos Çınar Ergin de katıldı.