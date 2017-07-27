27.07.2017 14:52:59

Lokman Ertürk'ten Gül ve Sarıeroğlu'na ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, kabinedeki revizyonun ardından Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ertürk, bakanlar Gül ve Sarıeroğlu'na yeni görevlerinde başarılar diledi.



Başkan Ertürk, kabinedeki revizyonun ardından Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret etti. Gül ve Sarıeroğlu'nu makamlarında ziyaret eden Ertürk'e, Kahramankazanlılardan oluşan bir heyet de eşlik etti. Ertürk, bakanlar Gül ve Sarıeroğlu'na yeni görevlerinde başarılar diledi. Bakanlar Gül ve Sarıeroğlu da, Ertürk ve beraberindekilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.