11.05.2017 12:02:07

Liselilerin şampiyon robotu, Türkiye'yi temsil edecek

Su altı robotu yarışmasında Türkiye Şampiyonu olan Alev Lisesi Robotics Kulübü, NASA'nın alt kolu MATE tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük su altı robot yarışması olarak nitelendirilen MATE ROV Yarışması'nda Türk bayrağını dalgalandıracak - Alev Lisesi öğrencilerinin yaptığı 6 motorlu robot, su altında dört eksenli hareket edebiliyor, robotik kolu sayesinde belirli ağırlıktaki cisimleri s

EMİN İLERİ - Özel Alev Lisesi öğrencilerinin kurduğu Alev Robotics Kulübü, NASA'nın alt kolu Marine Advanced Technology Education (MATE) tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük su altı robot yarışması olarak nitelendirilen MATE ROV Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Alev Robotics Kulübü 29-30 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen MATE ROV Türkiye Yarışması'nda, yaptıkları su altı robotu ile "Ranger" kategorisinde şampiyonluğu elde etti.

Şampiyonluk dolayısıyla Robotics Kulübünün robotu, 23-25 Haziran 2017'de Kaliforniya'da gerçekleşecek International MATE ROV 2017 yarışmasının dünya finallerine katılma hakkı kazandı.

Yarışmaya Türkiye'den katılacak tek lise öğrencileri olan Robotics Kubülü üyeleri, bazı üniversitelerle birlikte Amerika'da Türk bayrağını dalgalandıracak.

Takımı şampiyonluğa taşıyan 6 motorlu robot, su altında dört eksenli hareket edebiliyor, robotik kolu sayesinde belirli ağırlıktaki cisimleri su yüzeyine çıkarabiliyor.

Su altında sıcaklık ve basıncı kullanarak derinlik ölçümü de yapabilen robotun, arama-kurtarma faaliyetlerinde ve dalgıçların giriş yapamadığı noktalardaki çeşitli çalışmalarda kullanılabileceği öngörülüyor.

- "Dünyada su altı robotu yapabilen ilk 40 lise içerisindeyiz"

Robotics Kulübü Takım Kaptanı Eren Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında su altı robot yarışmasını gördüklerini ve bu yarışma sayesinde böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Aşkın, arkadaşlarıyla bir araya gelerek Robotics Kulübünü kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir araştırma-geliştirme sürecimiz oldu. 'Nasıl yaparsak daha iyi olur? Ne kullanırsak daha iyi olur?' üzerinde biraz çalıştık. Sonra bütçe hesaplaması yaptık ve sponsor arayışına girdik. Sponsor bulduktan sonra yarışma üzerine çalışmaya başladık."

Sonraki süreçte kendilerini geliştirerek dünyada su altı robotu yapabilen ilk 40 liseden biri olduklarını söyleyen Aşkın, "İki senedir Amerika'ya gitmeye hak kazanıyoruz. Dünya üzerinde ilk 40 takım arasına girdik. Tüm bölgesel yarışmalar dahil 680 takım katıldı. Bu sene inşallah biraz daha ileri gideriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek özelliklere sahip"

Alev Robotics Kulübünün pilotu ve yazılımcısı Can Yelten ise ürettikleri robotun arama-kurtarma çalışmalarında da kullanılabileceğini söyledi.

Robot hakkında bilgi veren Yelten, "Robotumuz 6 motora sahip. Bu motorlar sayesinde, su altında 4 eksenli hareket edebiliyor. Robotumuzun önünde bulunan robotik kol sayesinde belli bir cismi taşıma ve bunun haricinde suyun altında sıcaklık ve basıncı kullanarak derinlik ölçümü yapabilmekte. Robotumuz günlük hayatımıza uyarladığımız zaman AFAD, AKUT gibi arama-kurtarma kurumlarının da kullanabileceği, dalgıçların giriş yapamadığı ya da tüp dolayısıyla yeteri kadar suyun altında kalamadığı süreler için rahatlıkla kullanılabilecek özelliklere sahip." diye konuştu.

Yelten, ürettikleri robotla aynı zamanda su altında görüntüleme de yapabildiklerini kaydederek, "Görüntü kaydı ve fotoğraflama gibi özellikleri de var. Robotun suyun altında kalmasının bir süresi yok. Elektrik olduğu sürece çalışmaya devam edebilir. Güvenlik önlemi olarak da olur da çok derinlerde yüksek basınç altında su alırsa diye otomatik kapatma sistemi mevcut robotta." dedi.

Alev Lisesi Müdürü Filiz Özbağrıaçık ise öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bu çalışmalara ben de çok destek vermek istedim çünkü öğrencilerimiz özellikle matematik, fen, teknoloji bilgilerini gerçek hayatta da nasıl kullanabiliriz şeklini öğrendiler. Başarılarından dolayı çok gururlandık. Böyle gençleri ülkemize yetiştirdiğimiz için en büyük gururumuz budur." ifadelerini kullandı.