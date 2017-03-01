01.03.2017 15:03:59

Liseliler engelli öğrencilerin 'yaşam koçu' olacak

Aydın'da, 'Kardeşliğe engel yok' projesi kapsamında belirlenen 10 liseli, haftanın 3 günü bir araya gelecekleri engelli öğrencilerin becerelerine ve yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak- Öğretmen Eraydın: 'Yetersizliği olan öğrencileri, normal gelişim gösteren öğrencilerle kaynaştırarak, onları toplumda aynı çatı altında kaynaştırmayı ve onların yaşam becerilerine katkı sağlamayı a

Aydın'da bazı lise öğrencileri, sosyalleşmeleri ve yaşam becerilerine katkı sağlanması amacıyla haftada 3 gün engelli öğrencilerle birlikte zaman geçirecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Kardeşliğe engel yok" projesinin tanıtımı, engelli öğrenciler ve ailelerin de katılımıyla bir kafede yapıldı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özlem Eraydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin, pilot okul seçilen 6 ilkokulda yürütüldüğünü söyledi.

İlk etapta 10 lise öğrencisinin engelli çocuklarla bir araya geleceğini ifade eden Eraydın, "Yetersizliği olan öğrencileri, normal gelişim gösteren öğrencilerle kaynaştırarak, onları toplumda aynı çatı altında kaynaştırmayı ve onların yaşam becerilerine katkı sağlamaya amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz ayrıca engellilerin yaşadıkları sorunların çözümüne de katkı verecek. İnşallah 10 öğrencimiz, öğretmenliğini üstlendiği engelli öğrencilerin okullarında haftanın 3 günü birlikte olacak." dedi.

Özlem Eraydın, projeyi 2018 yılında tüm okullarda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Öğrencilerinden Fadime Aydın ise böylesi bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk başta biraz çekingem olmuştu, ancak serabral palsi hastası Ege Özkan ile tanıştıktan sonra ne kadar anlamlı bir görevi yerine getirdiğimi farkına vardım. Biz bir adım attık, umarım toplumda iyi bir farkındalık oluştururuz." diye konuştu.

Velilerden Bahriye Uzun ise projeyi 10 yaşındaki engelli kızının sosyalleşmesi açısından desteklediklerini dile getirdi.

Programın ardından engelli öğrenciler ile 10 lise öğrencisi, çeşitli oyunlar oynadı.