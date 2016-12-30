31.12.2016 09:17:06

Liseli Rıdvan'dan Halep'e örnek yardım

Adana'da Mehmet Rıdvan Tanrıöver adlı bir lise öğrencisi, Halep'teki mazlumlar için başlattığı yardım kampanyasında toplanan gıda ve giysileri Kızılay'a teslim etti.

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Adana'da Mehmet Rıdvan Tanrıöver adlı bir lise öğrencisi, Halep'teki mazlumlar için başlattığı yardım kampanyasında toplanan gıda ve giysileri Kızılay'a teslim etti.Özel bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören Tanrıöver, Türk halkının yardımseverliğine ve desteğine güvenerek başlattığı Halep'e yardım kampanyasında 500 kişinin ihtiyacını karşılayacak giysinin yanısıra gıda malzemesi toplamayı başardı.Esad rejimi altında çok zor günler geçiren Suriye halkına bir parça destek olmak adına okullarında kuru gıda ve giysi yardım kampanyası düzenlendiğini söyleyen Tanrıöver, 1 hafta süren çalışma sonucunda kuru gıda ve 500 kişinin ihtiyacını karşılayacak giysi yardımını Kızılay ekiplerine teslim etti.Tanrıöver, Adana Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın teşvik edici çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek, "Bu vesileyle okulumda bize destek veren idareci ve öğrencilere saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.