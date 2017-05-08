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Liseli Mucitler projelerini sergiledi
08.05.2017 17:17:56

Liseli Mucitler projelerini sergiledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Anadolu Lisesi öğrencileri, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında kabul gören 20 projesini görücüye çıkardı. Fuarda öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Anadolu Lisesi öğrencileri, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında kabul gören 20 projesini görücüye çıkardı. Fuarda öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi gördü.

Dün, Kızılpınar Anadolu Lisesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarına Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yusuf Hayri ile İrfan Danışmaz, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan, Kızılpınar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erkan Demir, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından fuar hakkında bilgi veren Kızılpınar Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Murat Gök, fuar kapsamında 20 projeyi kabul ettirdiklerini söyledi. Gök, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz TÜBİTAK bilim fuar açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim sergileri, genç beyinlerin bilimin önemini kavramasını ve bir çok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar. Açılışını yapacağımız TÜBİTAK bilim fuarımızda mühendislik alanında 1, edebiyat alanında 2, coğrafya alanında 3, biyoloji alanında 2, teknoloji alanında 5 ve diğer alanlarda 3 proje olmak üzere toplam 20 proje hazırlandı. Toplam 65 öğrencimiz ve 17 danışman öğretmenimizin nezaretinde özverili çalışmalar ortaya koyuldu" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, fuarın açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. Fuardaki projelere eğitim camiasının ilgisi yoğun olurken, görme engelliler için hazırlanmış proje beğeni topladı. Ayrıca yine öğrenciler tarafından bisiklet sürerken telefonun şarj olmasını sağlayan projeye de yoğun ilgi gösterildi.
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