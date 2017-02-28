28.02.2017 19:51:44

Lisedeki tatbikat gerçeğini aratmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle Merkez Anadolu Lisesi'nde gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle Merkez Anadolu Lisesi'nde gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.Kdz. Ereğli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 28 Şubat Sivil Savunma günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, diğer okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende liseli öğrenciler arasında sivil savunma günü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Okulun bahçesinde düzenlenen merdivenli araç ile yaralı, ip ile sedyede yaralı kurtarma, araç içinde sıkışan yaralıları, atlama minderi kullanımı tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat katılımcılar tarafından ilgi ile izlenirken, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri küçük çaplı yangın söndürme çalışmaları ve yangın söndürme tüpü kullanımını uygulamalı olarak gösterdi.