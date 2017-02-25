25.02.2017 10:59:29

Lisede kariyer günleri

Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Rehberlik ve Danışma servisi tarafından kariyer günleri düzenlendi.

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Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Rehberlik ve Danışma servisi tarafından kariyer günleri düzenlendi.Kariyer Günler,i İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'in konuk olduğu seminerle başladı.Milli Eğitim Müdürü Ateş seminer sonrasında yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin bütün okullar tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek, öğrencilerle bir araya gelip deneyimlerin aktarılması öğrenci üzerinde güzel etkiler bırakacağına inandığını ifade etti. Okul Müdürü Süleyman Çelik ise, "Okulumuzda farklılıkları ortaya koymak için çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize hitap etmeye çalışıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle okulumuzu sosyal, sportif ve akademi başarıyı yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizi öncelikle ahlaklı ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.Kariyer günleri organize eden Rehberlik ve Danışma Servisi Öğretmeni Bilsen Menekşe de, "Öğrencilerimizin akademik planlamayı yaparken meslek gruplarını yakından tanımasını sağlamak için Kariyer günlerini düzenledik. Öğrencinin meslek gruplarını kağıt üzerinde değil direk yüz yüze gelerek tanımasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca merak ettikleri soruların sorulması imkanını da veriyoruz. Bu etkinliğin haftada iki farklı meslek gurubunu tanıtarak, dönem sonuna kadar devam ettirmek isitiyoruz" diye konuştu.