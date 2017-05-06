06.05.2017 17:44:13

Lisede dehşet yaşatan gencin beyin ölümü gerçekleşti, ailesi organlarını bağışladı

Bursa'da, kız arkadaşını öldürdükten sonra kendi başına sıkarak ağır yaralanan liseli gencin beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı.

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Bursa'da, kız arkadaşını öldürdükten sonra kendi başına sıkarak ağır yaralanan liseli gencin beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı.Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki H.C kız arkadaşı Nilüfer Acar'ı sınıf içerisinde başından vurarak öldürdükten sonra sonra intihara teşebbüs etti. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Gencin babası S.C., sosyal medya hesabından, yoğun bakımda yatan oğlu için dua istemişti.Çekirge Devlet Hastenesi'nden yapılan açıklamada, "Dün ilimizde gerçekleşen trajik olayda yaralanıp hastanemizde tedavi gören H.C'nin beyin ölümü gerçekleşti. Çocuğun ailesi vasiyeti üzerine organlarını bağışladı. Şu an uygun alıcılar için Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli eşleştirmeler yapılıyor" denildi.H.C., whatsapp grubunda, "Pazartesi üç beş çiçek koyarsınız sıraya, sonra unutur gidersiniz. Bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Neyim varsa, organım, oyum, buyum, dağıtın. Yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım" diye yazmıştı.