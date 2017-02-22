22.02.2017 16:17:21

Lise öğrencilerinden kan bağışı etkinliği

Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Türk Kızılayı ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında 24 Şubat Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda '1 Dakika İçin Harekete Geç' sloganıyla 'Kan Bağışı Günü' düzenleyecekler.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Türk Kızılayı ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında 24 Şubat Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda '1 Dakika İçin Harekete Geç' sloganıyla 'Kan Bağışı Günü' düzenleyecekler.Sosyal Bilimler Lisesi 10/A, 10/B ve 11/A sınıfı öğrencilerinden Nisa Aleyna Gülen, Senem Akın, Hilal Engin, Berkay Gülünay, Burak Ergüder ve Berk Karaman öncülüğünde yürütülen proje sınıf öğretmenleri Ramazan Erdin, Emine Yıldız ve Meral Kalender'in rehberliğinde hayta geçirilecek.Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Ramazan Erdin, Türkiye'de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç olduğunu, her bir kan bağışının 3 kişinin hayatını kurtardığını belirterek "Okul olarak öğrencilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da bu konuya sahip çıkacağını düşünerek böyle bir sorumluluk projesi başlattık" dedi. Erdin, bu sene ikincisini düzenleyeceklerini belirttiği proje kapsamında tüm Çanakkaleli vatandaşları Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda kan vermeye davet etti.Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle Türk Kızılayı'nın ortaklaşa yürütecekleri proje kapsamında kan vermek isteyen vatandaşlar 24 Şubat Cuma günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışında bulunabilecekler.