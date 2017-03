02.03.2017 10:41:34

Lise öğrencilerin tiyatro başarısı

MUŞ (İHA) â€" Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro yarışmasında ikinci oldular.Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin 'Kuma' oyunu, Muş'ta düzenlenen tiyatro yarışmasında ikincilik getirdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek ve başarılı öğrencileri makamında kabul eden Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, "Böyle başarılı öğrencilerimize her zaman desteklerimiz olacaktır. Öğrencilerimiz, Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro yarışmasında il ikincisi olarak büyük bir başarıya daha imza attılar. Bu okulumuz ayrıca 'Beyaz Bayrak' ödülü de aldı. Kendileriyle ne kadar gururlansak azdır. Tiyatro grubundaki altı öğrencimle gurur duydum. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilçemizin en iyi okullarından birisidir. Bizler Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür etkiliklere ve bu tür faaliyetlere her zaman maddi ve manevi desteğimizi vereceğiz. Başta okul müdürüm Sayın Dinçer İbek olmak üzere okulumuzun tüm idarecilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek ise, okulunun her geçen gün başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirterek, "Okulumuz açıldığı günden beri bizlere maddi manevi desteklerini veren başta İlçe Kaymakamız Sayın Soner Kırlı olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Vedat Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizler okul idarecileri ve öğretmenler, aldığımız bu güçle daha azimli çalışmalar yapıyoruz. Neticesinde de bu yıl okuluz ayrıca 'Beyaz Bayrak' ödülü de aldı. İlde bizlere özgün tiyatro dalında ikincilik getiren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum, onlarla ne kadar gururlansam azdır. Bizleri makamında kabul eden Milli Eğitim Müdürüm Sayın Vedat Kaya'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.