26.02.2017 14:20:52

Lise öğrencileri köy okulları için yardım konseri düzenlendi

Sakarya Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrenci konseyi tarafından köy okullarına yardım amaçlı bir konser düzenlendi.

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Sakarya Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrenci konseyi tarafından köy okullarına yardım amaçlı bir konser düzenlendi.Düzenlenen konser Karasulular tarafından büyük ilgi gördü. Karasu protokolünün de katılım sağladığı konserde, güncel şarkıların yanı sıra Karadeniz türküleri ve uzun havalarda öğrenciler tarafından söylendi. Yardım amaçlı düzenlenen konsere; Karasu Kaymakamı Şafak Gürcan, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Dursun, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sancaktar ve milli eğitim camiasından birçok öğretmen ve öğrenci katıldı. Öğrenci konseyi adına açıklamada bulunan Ataberk Hamarat, "İlçemizde bulunan köy okullarına yardım amaçlı bu konseri düzenledik. İnşallah bunun devamı gelecek. Konsey olarak daha başarılı işlere imza atacağız. Yanımızda olan Karasu halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.