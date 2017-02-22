22.02.2017 11:43:11

'Lisa' artık emin ellerde

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Doğal Yaşam Merkezinde bulunan 'Lisa' isimli köpek Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinden Üroloji Uzmanı Doktor Ali Kaan Eren tarafından sahiplenilirken, yetkililer, pet shoplardan hayvan almak yerine hayvanseverleri barınaklara davet ediyorlar.

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Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Doğal Yaşam Merkezinde bulunan 'Lisa' isimli köpek Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinden Üroloji Uzmanı Doktor Ali Kaan Eren tarafından sahiplenilirken, yetkililer, pet shoplardan hayvan almak yerine hayvanseverleri barınaklara davet ediyorlar.Doğal Yaşam Merkezinde düzenli olarak yapılan kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları ile sokak hayvanlarının nüfusu kontrol altına alınıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tedavileri tamamlanan yardıma muhtaç hayvanlar, bulundukları yerlere bırakılmadan önce sahiplendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Özellikle trafik kazası nedeni ile veya doğuştan engelli olan hayvanlara özel ilgi gösterilip sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çaba sarf ediliyor. Tepebaşı sakinleri de sahiplendirme çalışmalarına büyük destek veriyor. Tedavileri yapılan sokak hayvanları, gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuva bulma şansı buluyor.Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinden Üroloji Uzmanı Doktor Ali Kaan Eren de bu hayvan severlerden biri. "Biz ailecek hayvanları çok seviyoruz" diyen Dr. Eren, "Oğlum, eşim ve ben hayvan bakmayı seviyoruz ve birbirimizi teşvik ediyoruz. Tanıdığımız insanlara da tavsiye ediyoruz. Daha önce de barınaktan bir hayvan sahiplenmiştik. Bir bahçemiz var. Özellikle sahiplenmeyi seçtik, çünkü buradaki hayvanlar sokağa bırakılmış sevgiye muhtaç hayvanlar olduğu için en azından bu şekilde sahiplenmenin en azından bir yuva edindirmek adında daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çok da memnunuz, daha önce de buradan sahiplendiğimiz bir köpeğimiz daha var. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlarımız çok yardımcı olmuşlardı bize. Bir bahçemiz var, çocuğumuza hayvan sevgisini aşılamak için, hem de hayvanlara yuva edindirmek için sahipleniyoruz" şeklinde konuştu.Merkez yetkilileri ise, "Adını 'Lisa' koyduğumuz köpeğimiz terk edilmiş bir köpek. Son dönemde barınağımıza birçok köpek bırakılıyor. Ama çoğuna yuva bulamıyoruz ve sokağa bırakmak zorunda kalıyoruz. O yüzden lütfen pet shoplardan hayvan alırken bir kez daha düşünün. Barınaklara gelin, mutlaka size uygun bir hayvan bulacaksınız. O yüzden satın almayalım, barınaklardan sahiplenelim. Sahiplendirme ile bir taraftan vatandaşlarımıza sevecen bir dost kazandırırken diğer taraftan yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da sıcak bir yuva sağlıyoruz" ifadeleri kullandı.2009 yılından bu güne kadar 8 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Doğal Yaşam Merkezi, 2016 yılı içinde bin 200 hayvan sahiplendirdi.