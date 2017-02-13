13.02.2017 10:53:36

Lions 100'üncü yaşını Nazım'da kutladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Uluslararası Lions Kulüplerinin kuruluşunun 100'üncü yıl kutlama etkinliklerinde lionsları yalnız bırakmadı.

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Uluslararası Lions Kulüplerinin kuruluşunun 100'üncü yıl kutlama etkinliklerinde lionsları yalnız bırakmadı.Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gecede, 100 Yılın İz Bırakan Şarkıları, müzisyen Musa Göçmen ve orkestrası ile tenor Zafer Mutlu'nun yorumuyla ziyafete dönüştü. Konuklar orkestranın keyifli performansıyla müzik dolu bir gece yaşadı. Törende konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yolumuz, Mustafa Kemal'in yoludur. Ülke olarak birleşelim. Halk müziği de, sanat müziği de klasik müzik de bizi biz yapan değerler" dedi.Gecenin ev sahipliğini Uluslararası Lions 118 U Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Ömer Ruhi Eryurt ise, "Kültür ve sanatı değerlerimizi korumak adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Eğer bir ülkede kültür ve sanat reddedilip benimsenmez ve uygulanmazsa o ülkenin gelişmişlik düzeyi asla hedeflediğimiz seviyede olamaz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Musa Göçmen ve orkestrası ile tenor Zafer Mutlu, 100 yıllık süre içindeki popüler pop, klasik müzik, yabancı şarkılar, film müzikleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Konuklar orkestranın performansını ayakta alkışlarken orkestranın keyifli performansıyla müzik dolu bir gece yaşadı.