07.02.2017 00:26:59

Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor

Ünlü Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, İslam dinine ve Müslümanlıkla kurduğu bağla ilgili açıklamalarda bulundu...

Ünlü Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, İslam'la ilişkisi hakkında konuştu. Lohan, Kur'an-ı Kerim okumanın kendini huzurlu hissettirdiğini ifade etti.

Ajansların aktardığı bilgide; Kuveytli televizyon programı Siwar Shoaib'e konuşan ABD'li aktris, namaz kıldığını ve Ramazan'da 3 gün oruç tuttuğunu anlattı: "Kuveytli arkadaşımla Ramazan ayında 3 gün oruç tuttum. Zordu ama iyidi. Kendimi iyi hissettim."

'KUR'AN BENİM İÇİN TESELLİDİR'

Kollarında Kur'an tutarken çekilmiş fotoğrafının internette yaygın olarak paylaşılması hakkında sorulan bir soruya cevap veren Lohan, amacının 'sadece bir kitap tutmak' olmadığını vurguladı: "Kur'an-ı Kerim benim için bir teselli, sahip olduğum güvenli bir şeydir."

30 yaşındaki aktris, ABD'de insanların söz konusu fotoğraf nedeniyle kendisini yargılayıp 'kötü sözler söylemelerinden' üzüntü duyduğunu da ekledi.

​'TELEFON UYGULAMASINDAN KUR'AN DİNLİYORUM'

Programda soruları yanıtlayan Hollywood yıldızı, Kur'an-ı Kerim'den 15 sayfa okuduğunu ve bazı sureleri Arapça yazmaya çalıştığını da aktardı.

Kutsal kitabı okuduğunda özel bir şey hissedip hissetmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Lohan, "Huzurlu hissediyorum" cevabını verdi.

'AHİRETTE GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Program sonunda sunucu Şuaib Raşid'in "Teşekkürler Lindsay, yakın zamanda ahrette görüşürüz İnşallah" demesi üzerine Lohan'ın "Umarım çok da yakın zamanda olmaz" karşılığını vermesi stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

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