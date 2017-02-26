27.02.2017 13:00:01

Limanlarda 'Keyfi Tartım Ücreti' devri sona erdi

Liman işletmelerinde yönetmeliğe aykırı ve kontrolsüz yapılan tartım kesintisi ile ilgili şikayetleri değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dolar bazındaki ücret uygulamasına son verdi.

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Liman işletmelerinde yönetmeliğe aykırı ve kontrolsüz yapılan tartım kesintisi ile ilgili şikayetleri değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dolar bazındaki ücret uygulamasına son verdi.Liman işletmeleri ve acenteler tarafından yapılan haksız tartım ücreti (VGM/DBA) kesintisi ile ilgili şikayetlerini gündemine alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dolar bazındaki ücret uygulamasına son verdi. Liman işletmeleri artık kendi tartısı olan ihracatçılardan herhangi bir isim altında ayrıca bir ücret tahsil edemeyecek. Kendi tartısı olmayan ihracatçılardan da tartım hizmeti veren liman işletmesi konteyner başına eskisi gibi 70 dolara varabilen keyfi uygulama yapamayacak, maksimum ücret 60 lira olacak. Yapılan düzenlemeyle sektör farkı gözetmeksizin ihracat yapan tüm firmaların yıllık 200 milyon lirası cebinde kalacağı belirtilirken, düzenleme ile tüm tartım hizmeti verenlere kayıt altına girme zorunluluğu getirilirken genelgeye uymayanlar sistem dışına atılacak.Liman işletmelerinin yönetmeliğe aykırı ve kontrolsüz yaptığı tartım kesintisi ile ilgili ihracatçıların şikayetlerini dile getirdiklerini söyleyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "PAGEV olarak konuyu öncelikle sektörümüzün yasayla kurulmuş en üst yapısı TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisimizde gündeme taşıdık. Bu konun çözümlenmesi noktasında meclisimizde tüm sivil toplum kuruluşlarımızın onayıyla tavsiye kararı aldık. Bu tavsiye kararı çerçevesinde Bakanlığımızla irtibata geçip taleplerimizi kendilerine ilettik. Bakanlığımız da konuyu değerlendirerek bizleri haklı buldu. İhracat üzerine yapılan olumsuz etkinin yok edilmesine, sürdürülebilir rekabetin korunmasına, istihdama katkı sağlanması, limanlarda yaşanan zaman kaybının önlemesi adına 20 Şubat'ta yayınladığı genelge ile ihracatçılarımıza destek verdi" diye konuştu.İhracatçıların yaşadığı sıkıntıların takipçisi olarak yaşanan bu sorunun çözülme kavuşturulmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını da belirten Eroğlu, "Beklediğimiz bir karardı. Bu konu üzerinde çok durduk. Sonucunda bakanlık taleplerimizi haklı buldu. Bundan sonra limandaki tartılar lisanslanacak. Kararı uygulamayan tespit edilirse yaptırım uygulanacak. Bir önceki düzenlemeye göre yaptırım gücünün artması olumlu gelişme. İhracatçının önemli bir sorunu çözülmüş oldu" dedi.