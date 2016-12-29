29.12.2016 23:50:16

'Ligin ikinci yarısının başlangıcı farklı olabilir'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 'Ligin ikinci yarısının başlangıcı farklı olabilir' dedi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Ligin ikinci yarısının başlangıcı farklı olabilir" dedi.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, evinde Menemen Belediyespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Teknik heyet olarak geç geldik. Oyuncuları tanımak açısından hazırlık döneminde burada olmak faydalı olurdu. Biz Avrupa maçından 2 gün önce geldik. Daha sonra iyi başladık. Sonraki dönemde Avrupa kupaları dahil olmak üzere 2 mağlubiyet aldık. Puan anlamında iyi iş çıkardık. İlk maçlarda kaybettiğimiz puanların farkı oldu ligin gidişatı açısından. Yukarıya yaklaştık ve Başakşehir'in 5, Beşiktaş'ın 4 puan gerisindeyiz. 2 iç saha maçıyla başlayacağız onlar deplasmanlarda başlayacak. Ligin ikinci yarısının başlangıcı farklı olabilir" diye konuştu.GOL SEVİNCİ YORUMUSamed'in golünde sevincini daha belirgin yaşamasıyla alakalı sorulan soruya Advocaat, "Onları biraz olsun oynatabilme şansı bu maçta geldi elimize. Oyunculara baktığımızda hepsinin ne kadar oyuna girmek istediğini saha kenarında gördük. Kazanmak istiyorduk ve iyi bir iş çıkardık. Güzel goller attık. 6 golle tamamladık. Bu anlamda çok mutluyum. Zor şartlarla mücadele ettik. Ancak herkes iyi iş çıkardı" açıklamasını yaptı.MEHMET EKİCİ SORUSUMehmet Ekici'nin isminin Fenerbahçe anılmasıyla alakalı sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Bir şey tamamen evet ya da hayır olmadan emin olamam. Görüş belirtmek istemiyorum. Yüzde yüz evet veya hayır olmadan bir şey belirtmek istemiyorum" dedi."SÖZLEŞMEM 6 AY SONRA BİTİYOR""Herkesin hak ettiği barış içinde bir dünyada yaşamasını istiyorum" diyen Dick Advocaat, şöyle konuştu:"Umarım herkesin daha uzun yaşadığı bir hayat olur. Futbol kısmı ise benim mesleğimde hiçbir zaman ne kadar uzun kalacaksınız bilemezsiniz. Henüz bilmiyorum neler olacağını. Benim sözleşmem 6 ay sonra bitiyor. Hepinize en iyi dileklerimi iletiyorum."MENEMEN BELEDİYESPOR CEPHESİMenemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bizim şimdiki hedefimiz ikini yarıya şampiyonluk için oynadığımız grupta mücadele sergilemek ve 1. Lig'e çıkmak" dedi.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, evinde Menemen Belediyespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin Teknik Direktörü Suat Kaya, "Oyuncularla İzmir'deki maçtan sonra konuşmuştum. Dikkatiniz dağıldığında büyük takımların cezayı ağır kesebileceğini. 2-0 ile soyunma odasına girdik. İkinci yarı yaptığımız hamleler riske yönelikti. Bu sene oyuncularım tecrübelendi. Böyle turnuvaların nasıl oynanması gerektiğini öğrenmiş oldular. Bizim şimdiki hedefimiz ikini yarıya şampiyonluk için oynadığımız grupta mücadele sergilemek ve birinci lige çıkmak" diye konuştu.(Doğan Gündoğdu /İHA)