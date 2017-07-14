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''Ligde en çok Sneijder'i beğeniyorum''
14.07.2017 10:40:24

''Ligde en çok Sneijder'i beğeniyorum''

Kasımpaşa'nın yeni transferi Alman futbolcu Markus Neumayr, Süper Lig'de başarılı olacağını belirterek, ''Eğer aksini düşünseydim, buraya gelmezdim'' dedi.

Kasımpaşa'nın İsviçre'nin Luzern takımından kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Alman futbolcu Markus Neumayr, kulübün tesislerinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, transfer sürecini, hedeflerini ve Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.

"SCARİONE VE EREN DERDİYOK İLE KONUŞTUM"

Transfer süreci hakkında bilgi veren Neumayr, "Mayısın başında menajerim aracılığıyla ilk görüşme oldu. Bende bunu duyduktan sonra Scarione ve Eren Derdiyok ile konuştum. Çünkü burası hakkında bilgi sahibi olmak, benim için önemliydi. Teklifi duyduktan sonra onlarla konuştum ve böyle bir karar aldım" dedi.

"TAKIMI DAHA İYİYE GETİRMEK, KİŞİSEL HEDEFLERİMİN ÖNÜNDE GELİYOR"

Kişisel hedefleri doğrultusunda takıma faydalı olmak istediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Kişisel olarak benim amacım takımı daha iyi yerlere getirebilmek. Uzun yıllardır futbol oynuyorum ve gittiğim takımlara enerji getirmek istiyorum. Takımı daha iyiye getirmek, kişisel hedeflerimin önünde geliyor. Takıma katkıda bulunduğum zaman, hedeflerimi gerçekleştirmiş hissediyorum. Çünkü ben bir takım oyuncusuyum. Elimden geldiğince de takıma yardım etmek istiyorum" diye konuştu.

"TAKIMDA OLDUKÇA SICAK BİR KARŞILAMA OLDU"

Takım içinde iyi karşılandığını ifade eden Alman futbolcu, "Oldukça sıcak bir karşılama oldu. Takımdaki ortam gayet iyi. Arkadaşlık düzeyi çok iyi. Hoca da sürekli yardımcı oluyor. Bunu korumak istiyor. Antrenmana başlamadan ve bittikten sonra yaptığı konuşmalarla bunun önemini bize hatırlatıyor. Herkesin kendini geliştirmesi gerektiğini söylüyor" açıklamasında bulundu.

"ANTRENMANLARDA HOCAMIZ BİZİ SIKI ÇALIŞTIRIYOR"

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ilişkisinin sorulması üzerine Neumayr, "Antrenmanlarda hocamız bizi sıkı çalıştırıyor. Topa sahip olmamızı aynı zamanda da top bizde değilken de aynı oranda çalışmamızı söylüyor. Fakat hazırlık dönemleri zor olabiliyor. Her seferinde kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bunun sonunda vücudunuzu yorgun hissedebiliyorsunuz. Bunun amacı, takım ruhunu koruyabilmek ve arkadaşlığı üst düzeye çıkarabilmek" diye cevap verdi.

"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİ"

Türkiye'ye gelmeden önce Süper Ligi takip etme şansının olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Scarione iyi bir arkadaşım. Geldiği günden bugüne yaptığı işleri, maçları takip ettim. Türkiye Ligi her sene gelişen bir lig. Buraya gelen büyük oyunculardan bunu anlayabiliyorsunuz. Her sene seviyesi bir üste çıkıyor. Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'yı düşündüğümüzde Avrupa'nın en iyi liglerinden biri" dedi.

"SÜPER LİG'DE BAŞARILI OLACAĞIM"

Süper Lig'de başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Neumayr, "Eğer aksini düşünseydim, buraya gelmezdim. Antrenmanlarda gözlemlediğim kadarıyla dayanıklılık oldukça önemli. Ama benim dayanıklılığım da iyi bir seviyede. İngiltere'de, Almanya'da ve İsviçre'de oynadım. İsviçre de oldukça rekabetçi bir lig. Young Boys, Basel gibi takımlar var. O yüzden kendimi buna hazır hissediyorum. Yeni rakip ve oyuncularla karşılaşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"SNEİJDER'İN OYUN STİLİNİ BEĞENİYORUM"

Süper Lig'de Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in oyun stilini beğendiğini açıklayan Alman futbolcu, "Scarione, Türkiye'de oynarken onu da beğeniyordum. Kasımpaşa'da geçen sene izlediğim maçlarda Sadiku'yu ve Adem'i beğendim. Bugünlerde kişisel performanslardan çok takım oyunu daha önemli. Çünkü bu zamanlarda oynan futbol bir şeyi değiştirmeye yetmiyor. Ronaldo bile Real Madrid'de tek başına istediği oyunu oynayamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL, İNANILMAZ BİR ŞEHİR"

İstanbul'a daha önce Almanya'dan geldiğini hatırlatan deneyimli oyuncu, "Antalya'ya da gittik. İstanbul, inanılmaz bir şehir. İsviçre'de Luzern şehrinden geldim. 80 bin kişinin yaşadığı bir şehirden 20 milyon kişinin yaşadığı bir şehre geldim. Gerçekten bu da inanılmaz. İstanbul'da çok fazla çeşitlilik var" dedi.

"GERARD PİQUE, İSTANBUL'A BENİ ZİYARETE GELECEK"

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ile Manchester United'ın alt yapısında arkadaş olduklarını söyleyen Neumayr, "Pique ile aramız iyi. En son Mayıs'ın ortasında konuştuk. Birlikte bir tatil planımız vardı. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Çünkü onun Boston'a, Harvard'a gitmesi gerekiyordu. Benim de hazırlık sürecim başlamıştım.Transferden sonra konuşma şansımız oldu. Beni tebrik etti. İstanbul'a gelip, beni ziyaret edeceğini söyledi. Onun için şu an zor olacaktır. Ama milli takımda oynadıktan sonra beni ve ailemi ziyarete gelebilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.


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