22.01.2017 21:00:41

Liderin 26 maçlık serisine Fenerbahçe son verdi

Fenerbahçe lideri devirdi, Başakşehir'in 26 maçlık yenilmezliği sona erdi

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Fenerbahçe lideri devirdi, Başakşehir'in 26 maçlık yenilmezliği sona erdi.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadele, 1-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle bitti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü 28. dakikada Ozan Tufan kaydederken, 74. dakikada Fernandao da bir penaltı atışından faydalanamadı.Fenerbahçe bu galibiyetle Medipol Başakşehir'in 26 maçlık yenilmezlik serisine son verirken, puanını da 35'e yükselterek zirveye bir adım daha yaklaştı.