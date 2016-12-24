24.12.2016 18:16:19

Lidere Adanaspor çelmesi

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

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Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR12. dakikada Visca'nan ceza sahasına girerken düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Belezoğlu'nun şutunda top üstten auta çıktı.21. dakikada sağ kanattan Ahmet Dereli'nin ortasında Magaye'nin vuruşunda defansa çarpan top dışarı çıktı.32. dakikada Magaye'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda topu kornere çeldi.42. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında Adanaspor defansından dönen topa ceza yayı üzerinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-151. dakikada Cem Özdemir'in yerden ortasında altı pasın içinde Magaye'nin vuruşunda meşin yuvarlık ağlara gitti. 1-160. dakikada Attamah'ın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.70. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top üst auta çıktı.88. dakika Digao'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda Volkan Babacan uzanarak topun hakimi oldu.90. dakika Magaye çalımlarla ceza alanına girerek topu Emre ile buluşturdu. Emre'nin şutunda kaleci Volkan kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.KÜNYEStat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erhan Akbulut xxAdanaspor: Hayrullah xx, Ramos xx, Ahmet Dereli xx (Uğur dk. 66 x) , Magaye xx (Edgar dk. 90+3 ?), Digao xx, Cem xx (Samican dk. 86 x), Renan Da Silva xxx, Renan Diniz xx, Didi xx, Koman xx, Bekir xxYedekler: İrfan, Ahmet Bahçıvan, Burak, Ömer, EdgarTeknik Direktör: Serhat GalimaneMedipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur x (Stefano dk. 83 x), Emre xx, Epureanu xx, Visca xx, Mossoro xx, Mehmet x (Mustafa dk. 64 x) , Eren xx, Bekir xx, Attamah xx, Cengiz xx (Doka dk. 58 x)Yedekler: Ufuk, Ferhat, HolmenTeknik Direktör: Abdullah AvcıGoller: Attamah (dk. 42) (Medipol Başakşehir), Magaye (dk. 51) (Adanaspor)Sarı kartlar: Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir) Renan Diniz, İrfancan (Adanaspor)