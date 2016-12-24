24.12.2016 18:01:30

Lidere Adana darbesi

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında lider Başakşehir, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında lider Başakşehir, Adanaspor'a konuk oldu. Başakşehir, 43. dakikada Attamah'ın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. 52. dakikada Magaye, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 72'de Mossoro'nun vuruşunda hakem Hüseyin Göçek önce gol kararı verdi, daha sonra yan hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 36'ya yükselterek 2016 yılını lider bitirdi. Adanaspor ise puanını 10 yaptı.

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