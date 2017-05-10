11.05.2017 08:33:41

Lice ve Hani'deki sokağa çıkma yasakları kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 16 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 16 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ve Hani ilçelerinin mülki sınırları içerisinde kalan 16 kırsal mahallede 08 Mayıs 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.