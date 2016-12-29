29.12.2016 18:11:33

Lice'de bir terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde Diyarbakır Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon çerçevesinde, Lice kırsalında yapılan yol kontrol noktasında terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı. C.B. isimli terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.