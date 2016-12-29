29.12.2016 18:10:03

Lice'de 11 bidon esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ele geçirildi.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, köyü yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan besi çiftliği yakınlarında 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ile geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.