29.12.2016 18:10:03
Lice'de 11 bidon esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, köyü yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan besi çiftliği yakınlarında 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ile geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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