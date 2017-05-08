08.05.2017 20:28:45

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta

Salih, Fas Kralı Muhammed'den silahlı güçlerine uygulanan ambargonun kaldırılması için destek istediğini belirtti

Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Fas Kralı 6. Muhammed'den silahlı güçlerine uygulanan ambargonun kaldırılması için destek olmasını talep ettiğini açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Rabat'a gelen Salih, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Sayın Burita ile görüşmemizde, Fas Kralı 6. Muhammed'in ülke genelinde terörle mücadele eden Libya ordusuna uygulanan ambargonun kaldırılması için destek vermesini talep ettiğimizi ilettik." dedi.

Salih, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na işaret ederek, Suheyrat anlaşmasının siyasi istikrar için bir çerçeve çizdiğini, fakat anlaşmanın bazı maddelerinde birtakım değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ise ülkesinin Libya'nın birliğine ve halkın çıkarlarına öncelik veren siyasi çözümden yana olduklarını kaydederek, "Fas, ülkedeki siyasi istikrar sağlanana kadar Libyalı taraflarla diyalog halinde kalmayı sürdürecektir. Libya'daki taraflar arasında sağlanacak fikir birliğinin ardından ülkedeki kriz Libyalıların eliyle çözüme ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirilmişti. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri general Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.