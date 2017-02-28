28.02.2017 23:31:17

Libya sorununa çözüm arayışları

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, BM Libya Özel Temsilcisi Kobler'in yönettiği siyasi diyaloğa katılacak heyet üyelerinin seçimini erteledi

Libya'nın Tobruk kenti merkezli Temsilciler Meclisi'in (TM), Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'in yönettiği siyasi diyaloğa katılacak heyet üyelerinin seçimini ertelediği bildirildi.

TM'de milletvekili Tarık el-Curuşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TM'de dün ve bugün yapılan oturumlarda Koblre'in Libya ile ilgili yönettiği siyasi diyalog görüşmelerine katılacak heyetin üyelerinin seçilemediğini belirtti.

Heyet üyelerinin seçilme yöntemi konusunda anlaşmazlık çıktığını ifade eden Curuşi, TM Başkanı'nın oturumu gelecek haftaya erteleme zorunda kaldığını kaydetti.