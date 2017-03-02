02.03.2017 19:49:43

Libya'daki UMH'den AP Başkanına tepki

UMH, AP Başkanı Tajani'nin Avrupa'ya sığınmacı akınının durdurulabilmesi için Libya'da sığınmacı kampları kurulması yönünde çağrı yaptığı açıklamalarını kınadı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin Avrupa'ya sığınmacı akınının durdurulabilmesi için Libya'da sığınmacı kampları kurulması yönünde çağrı yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, UMH'ye bağlı Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu açıklamalar, "sorumluluktan kaçma" ve "problemlere çözüm bulmak yerine onları tırmandırmak" şeklinde değerlendirildi.

Bu tür açıklamaların, "ülkelerin egemenlik ilkesine saldırı" olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, ancak Tajani'nin, Afrika'nın kalkınması, eğitimin ve tarımın geliştirilmesi için Marshall Planı'nın uygulamaya konulması yönündeki çağrısını UMH'nin desteklediği ifade edildi.

Libya'nın içinden geçtiği şartlara rağmen yasa dışı göç krizi konusunda uluslararası ve bölgesel çerçevede görevini yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede İtalya ile yaptıkları "yasa dışı göçle mücadele" anlaşması örnek gösterilerek, çözümün tüm taraflarla işbirliği olmadan sağlanamayacağı düşüncesiyle hareket edildiği aktarıldı.

AP Başkanı Antonio Tajani, Alman Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Avrupa'ya sığınmacı akınının durdurulabilmesi için Libya'da sığınmacı kampları kurulması ve Afrika'nın kalkınması için yardım planı oluşturulması çağrısında bulunmuştu. Tajani, bu çerçevede, ABD'nin 2'inci Dünya Savaşı'nın ardından 16 ülkeye ekonomik kalkınma yardımı yaptığı Marshall Planı'nı uygulamaya koymaya çağırmıştı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, 3 Şubat'ta Roma'da Başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya gelerek, İtalya ile Libya arasında yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla ilgili anlaşma imzalamıştı.

