03.03.2017 20:22:18

Libya'daki olaylar

Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali Bölgesi yakınlarında emekli General Hafter liderliğindeki TM'ye bağlı güçler ile 'Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri' arasında çıkan çatışmada 11 kişi öldü

Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali Bölgesi yakınlarında emekli General Halife Hafter liderliğindeki Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı güçler ile "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri" arasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bingazi'yi Savunma Seriyyelerinin Petrol Hilali Bölgesi yakınlarında konuşlanan TM'ye bağlı güçlere saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda hafif, orta dereceli ve ağır silahların kullanıldığını aktaran kaynaklar, TM'ye bağlı güçlerin Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin mevzilerine hava saldırısı da düzenlediğini belirtti.

Libya Er-Raid televizyon kanalının açıklamalarını yayınladığı ve Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri liderlerinden olduğunu belirttiği Yasir el-Cibali, Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin Nevfeliye, Bin Cevad, Sidra ve Ra's El-Unuf bölgelerinde kontrolü sağladığını söyledi.

Cibali, Hafter güçlerinin, ilerleyişlerini durdurmak için hava saldırısı düzenlediğini ancak kayıp vermediklerini ifade etti.

Hafter güçleri ise basın ofislerinden yaptıkları yazılı açıklamayla Cibali'nin verdiği bilgileri yalanladı.

Bu bölgelerde çatışmaların hala devam ettiği belirtilen açıklamada, çatışmalarda Bingazi'yi Savunma Seriyyelerinden en az 10 kişinin öldüğü, kendi güçlerinden ise 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali bölgesinde, petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's El-Unuf ve Brega petrol limanları bulunuyor.

Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri, General Halife Hafter liderliğindeki TM'ye bağlı güçler tarafından kuşatılan "Bingazi Devrimcileri Şura Konseyi" (2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'ye karşı savaşan İslami eğimli güçler) unsurlarını kurtarmak amacıyla 2 Haziran'da kurulmuştu.