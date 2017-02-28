28.02.2017 22:56:49

Libya'daki olaylar

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Muaytik:- 'Herkes, Suheyrat Anlaşması'nın, ülkedeki krize çözüm çalışmalarının merkezinde yer alan temel dayanak olduğunun farkında'

Libya'daki Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Suheyrat (Libya Siyasi) Anlaşması'nın ülkedeki krize çözüm arayışlarının temel dayanağı olduğunu belirtti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Muaytik, Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Mesahil ile başkent Cezayir'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Muaytik, "Herkes, Suheyrat Anlaşması'nın, ülkedeki krize çözüm çalışmalarının merkezinde yer alan temel dayanak olduğunun farkında." dedi.

Muaytik ayrıca tüm tarafların anlaşmayı desteklemesinin ve Cezayir'in bu konudaki rolünü sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Mesahil ise ülkesinin, hem Libya hem çevre ülkeler hem de ABD gibi bölge dışı ülkelerin yetkilileriyle görüşmelere devam ettiğini vurgulayarak, "Libyalılar arasındaki diyalog, ülkenin içinde bulunduğu kriz için tek çözüm yolu." diye konuştu.

Cezayirli bakan Mesahil, Libyalıların tam bir siyasi çözüm ve ulusal uzlaşının oluşturulmasındaki rolünden övgüyle söz etti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te, Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kuruldu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı.

Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.

