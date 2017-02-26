27.02.2017 01:45:41

Libya'daki olaylar

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Perrone ile Trablus'ta bir araya geldi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'nin, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Perrone ile Trablus'ta bir araya geldiği bildirildi.

Konsey'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Suveyhili'nin Büyükelçi Perrone'yle gerçekleştirdiği görüşmede, bölge siyasetinde yaşanan gelişmeler, iki ülke arasındaki iş birliği ve farklı alanlardaki dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Perrone, ülkesinin, Libya'nın her bölgesinde denetimin sağlanması için ordu ile cumhurbaşkanlığı muhafızlarının oluşturulması ve yasa dışı silahlı grupların varlığına son verilmesi konularında Libya makamlarına yönelik desteğinin devam edeceğini ifade etti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te, Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kuruldu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı.

Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.