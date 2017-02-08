08.02.2017 11:12:44

Libya'daki iç savaştan kaçıp, futbol sevdası için Malatya'ya geldi

Libya'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen futbolcu Ali Faruk Muhammed, Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcu olma hayalleri için ter döküyor.

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Libya'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen futbolcu Ali Faruk Muhammed, Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcu olma hayalleri için ter döküyor.Ülkesinde baş gösteren iç karışıklık nedeniyle çok sevdiği futboldan kopmak zorunda kalan Libyalı Ali Faruk Muhammed, ailesi ve ülkesini geride bırakıp geldiği Türkiye'de futbolculuk hayallerini gerçekleştirmek için Malatya'ya yerleşti."Her şey güzel olacak"1997 doğumlu genç Ali Faruk, transfer olduğu Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında kısa sürede yeteneğiyle takımın gözde futbolcusu olurken, profesyonel takım için de ismi geçmeye başladı.İHA'ya açıklamalarda bulunan Ali Faruk, Libya'da futbol yaşantısını sürdüremediği için Türkiye'ye geldiğini ve Malatya'da güzel bir ortamda futbol oynadığını belirterek, "Murat Hocam ve Levent Hocam çok iyi insanlar. İnşallah benim için her şey güzel olacak" dedi."Arkadaşlık ortamı çok iyi"Türkiye'de futbolcu olmak istediğini belirten Ali Faruk, "Malatyaspor U21 çok iyi bir takım. Takımın hepsi çok iyi. Murat Hoca, Levent Hoca güzel insanlar. İnşallah bu hafta oynayacağımız Denizli maçını kazanırız. Takımımı çok seviyorum. Arkadaşlık ortamı çok iyi maşallah. Takımda en iyi arkadaşım Eyüp" dedi."Savaştan kaçarak geldim"Libya'da iç savaş olduğunu ve orada futbol oynayamadığı için Türkiye'ye geldiğini de belirten Ali Faruk, "Libya'da savaş çok. Orada profesyonel takım vardı ama savaş olunca takım dağıldı. Futbol bitti. Orada savaş büyük problem. İnşallah burada Türkiye'de futbolculuk hayallerimi gerçekleştireceğim. Alime ve bütün akrabalarım Libya'da. Türkiye'de oturma iznim var ama oradaki savaştan kaçarak geldim. 2 sene önce savaş daha büyüktü ama şimdi daha az savaş var" diye konuştu."İnşallah Malatyaspor'un A takımında oynamak istiyorum"Ali Faruk, Türkiye'de Beşiktaş takımını tuttuğunu ve siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini de ifade ederek, "Beşiktaş profesyonel ve büyük bir kulüp ama ben şimdi Malatyaspor'un başarısı için buradayım. İnşallah Malatyaspor'un A takımında oynamak istiyorum. İnşallah A takım bu sene şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.