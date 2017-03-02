02.03.2017 13:35:39

Libya'da Türk bayraklı bir gemiye el konuldu

Transpasifik Denizcilik'in sahibi olduğu Türk bayraklı petrol tankerinin, Libya'nın Zuwarah Limanı açıklarında el konulmasına ilişkin alınan bilgiye göre geminin alacak verecek meselesi nedeniyle el konulduğu ve Libyalı bir iş adamı tarafından alıkonulduğu belirtildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Transpasifik Denizcilik'in sahibi olduğu Türk bayraklı petrol tankerinin, Libya'nın Zuwarah Limanı açıklarında el konulmasına ilişkin alınan bilgiye göre geminin alacak verecek meselesi nedeniyle el konulduğu ve Libyalı bir iş adamı tarafından alıkonulduğu belirtildi.Transpasifik Denizcilik'in sahibi olduğu Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine Libya'nın Zuwarah Limanı açıklarında el konulduğu belirtildi. Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre geminin kaçırılmadığı, alacak verecek meselesi nedeniyle Libyalı bir işadamı tarafından geminin alıkonulduğu kaydedildi.